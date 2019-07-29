РИАМО - 29 июл. Поезда на Московском центральном кольце (МЦК) в ближайшие месяцы начнут ходить каждые 4 минуты, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.

«Важнейший проект - строительство МЦК, он стал настолько востребован, что мы вынуждены были вместе с Российскими железными дорогами реализовать следующий проект - переход на 4 минуты по МЦК, это можно сделать в ближайшие месяцы», - сказал Собянин на заседании координационного совета по развитию транспортной системы Москвы и Московской области в министерстве транспорта РФ.

Московское центральное кольцо запустили в сентябре 2016 года. Пассажирам доступна 31 станция. Всего по МЦК в сутки курсируют 177 пар поездов «Ласточка» в рабочие дни, в выходные – 150 пар. В часы пик электрички по кольцу ходят каждые пять минут, а во внепиковое время — каждые 10 минут.