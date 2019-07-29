РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. В микрорайоне Климовск городского округа Подольск 31 июля временно отключат свет в четырех многоквартирных домах из-за плановых работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска 31 июля с 09:00 до 16:00 будут проводиться плановые ремонтные работы в северо-восточной части микрорайона. На время выполнения работ электроэнергия на будет подаваться по следующим адресам: улица Симферопольская, дома №№29, 31, 33; проспект 50-летия Октября, дом №22А», – говорится в сообщении.

Организация приносит извинения жителям за доставленные неудобства.