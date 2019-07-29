РИАМО - 29 июл. Электрички между Москвой и Одинцово планируют отправлять каждые 3,5 минуты после 1 августа, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

На 1 августа запланирован ввод в эксплуатацию четвертого главного пути на участке Москва – Одинцово.

«В ближайшее время, 1 августа, мы должны запустить четвертый главный путь Москва – Одинцово, это реальное тактовое движение на уровне метрополитена — 3,5 минуты», — сказал Собянин на заседании координационного совета по развитию транспортной системы Москвы и Московской области в министерстве транспорта РФ.

Он отметил, что в ближайшие месяцы планируется запустить такое же движение до Мытищ, поезда будут курсировать практически в режиме метрополитена.

Как говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы, запуск четвертого пути позволит увеличить количество пригородных поездов на 17% – с 139 до 163 пар в сутки. Будет создано новое, более удобное расписание. Экспрессы Одинцово — Москва будут ходить раз в полчаса – в два раза чаще, чем сейчас. Время в пути из Одинцова до Белорусского вокзала составит 22 минуты.

В результате будет создано 123 тысяч новых пассажирских мест, в поездах станет на 20% свободнее.