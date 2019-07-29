РИАМО - 29 июл. Обновленный поезд «Полосатый экспресс» запустили на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, состав оформлен изображениями амурского тигра и стикерами с информацией об этом редком хищнике, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

«Полосатый экспресс» уже в третий раз выходит на линии Московского метрополитена. Оформление обновленного поезда обращает внимание наших пассажиров на важнейшую тему - что делают в России, чтобы защитить от исчезновения амурского тигра, который занесен в Красную книгу. За полгода узнать об этом смогут более 3 миллионов пассажиров», - сказала заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Голова состава украшена большим портретом амурского тигра. Информация внутри вагонов поделена на тематические блоки. Так, пассажиры узнают об охране природы, научных исследованиях, книгах и фильмах, посвященных амурскому тигру. Сейчас в России обитают около 600 амурских тигров, что составляет 95% от мировой популяции этого подвида.

Проект по оформлению тематического поезда был подготовлен совместно с центром «Амурский тигр».

«Во всех своих проектах центр «Амурский тигр» стремится как можно меньше вмешиваться в окружающую среду. Этого же принципа мы придерживались, когда создавали новый «Полосатый экспресс» исходя из того, что состав метро внутри - это тоже своего рода экосистема. Поэтому внутри он оформлен сдержанно, аккуратно, но в то же время с яркими акцентами и смыслом», - отметил генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Впервые тематический состав «Полосатый экспресс» вышел на маршрут в столичном метро в 2015 году, тогда его запустили по Люблинско-Дмитровской линии. Затем, в июле 2016 года, поезд появился на Серпуховско-Тимирязевской линии. Оформление вагонов представляло пассажирам этапы взросления и жизни кошачьих.