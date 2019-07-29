РИАМО – 29 июл. Мосгорсуд освободил из-под стражи бывшего финансового директора «Нота-Банка» Галину Марчукову, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

«Мосгорсуд определил – приговор Останкинского суда изменить, исключить из приговора ссылку на применение положений части 3.4 статьи 72 УК РФ. Время содержания под домашним арестом за период со 2 марта 2017 года по 21 мая 2019 года зачтено в срок отбывания наказания из расчета 1 день отбытия домашнего ареста за 1 день отбытия наказания в колонии общего режима. Назначенное наказание сочтено отбытым, Марчукову Галину освободить в зале суда», – отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что Марчукова должна выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей.

Апелляционная жалоба защитника удовлетворена частично, резюмировал сотрудник пресс-службы.

Накануне Мосгорсуд освободил из-под стражи сестру Галины Марчуковой Ларису, которая также была сотрудницей «Нота-Банка». Ларисе Марчуковой зачли в отбытый срок домашнего ареста и время содержания под стражей с 23 мая по 22 июля 2019 года.

Один из руководителей банка в 2015 году похитил 1,5 миллиарда рублей, размещенные «Мостотрестом» на депозите. Организация открыла счет в «Нота-Банке» и перечислило на депозит указанную сумму. Данное вложение было обязательным условием для выдачи компании банковской гарантии на 2,5 миллиарда рублей «дочке» организации - компании «Трансстроймеханизация» - для строительства аэропорта в Хабаровске.

Но через некоторое время банк лишился лицензии и назад свои деньги компания получить не смогла. Следствие считает, что Ерохины целенаправленно похитили деньги у «Мостотреста». Также следствие уверено, что братья присвоили 321 миллион рублей, оформив их в качестве необеспеченного личного займа, не возвращенного банку.