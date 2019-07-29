РИАМО – 29 июл. На митинге 27 июля в Москве задержали 47 несовершеннолетних, сообщает в понедельник «Интерфакс».

Такие сведения привел уполномоченный по правам ребенка в столице Евгений Бунимович.

«Омбудсмен пожаловался в прокуратуру Москвы и руководству городской полиции на необоснованность многих задержаний и неоправданное применение силы», – отмечается в сообщении.

Провести несогласованный митинг в центре столицы призвали оппозиционные кандидаты после того, как им отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму. На акции 27 июля задержали, по данным ГУ МВД РФ по Москве, 1074 человека.

На выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата. Окружные избирательные комиссии отказали в регистрации 57 кандидатам. Выборы состоятся 8 сентября 2019 года.