РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. В микрорайоне Климовск Подольска управляющая компания МУП «СЕЗ» приступила к вырубке сухих деревьев с придомовой территории, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В соответствии с планом и на основании коллективных письменных заявлений, поступивших от жителей многоквартирных домов, находящихся в управлении МУП «СЕЗ» микрорайона Климовск, в настоящее время проводится работа по вырубке сухих деревьев, обрезке разросшихся ветвей деревьев и кустарников, расположенных на придомовой территории многоквартирных домов», – говорится в сообщении.

Аналогичную работу уже провели около дома №6А на улице Ленина.