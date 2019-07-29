РИАМО - 29 июл. Число пассажиров пригородного железнодорожного сообщения в последние годы удалось увеличить в Московском регионе на 70% — до 2 миллионов человек в день, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня на повестке важнейшие вопросы — крупнейшие транспортные проекты Московского региона: развитие пригородного сообщения, развитие МЦД, МЦК, строительство ЦКАД. Благодаря нашим совместным усилиями за последние годы на 70% увеличилось количество пассажиров, которые передвигаются пригородным сообщением. До 2 миллионов человек в день», — сказал он на заседании координационного совета по развитию транспортной системы Москвы и Московской области в министерстве транспорта РФ.

Мэр отметил, что это позволяет избежать коллапса на автодорогах.

В ноябре 2019 года в Москве запустят центральные диаметры (МЦД). МЦД-1 Одинцово-Лобня и МЦД-2 Нахабино-Подольск вместят 132 километра пути и 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.