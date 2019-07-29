РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. Подольский «Водоканал» готовит проектную документацию для проведения госэкспертизы водозаборного узла у деревни Армазово, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» в 2019 году провело работы по реконструкции артезианской скважины №1 водозаборного узла «Центральный» для улучшения качества водоснабжения в районе железнодорожной станции «Подольск».

«По состоянию на конец июля 2019 года осуществляется корректировка проектной документации для проведения государственной экспертизы по комплексу сооружений водоподготовки для «Деснинского» водозаборного узла производительностью 46 тысяч кубометров в сутки вблизи деревни Армазово (новой Москвы), что повлечет за собой повышение качественных характеристик воды для 55-60% населения городского округа Подольск», – отмечается в сообщении.

В настоящее время уже разработан проект реконструкции станции обезжелезивания «Южная» производительностью 2 тысячи кубометров в сутки, что позволит повысить качество питьевого водоснабжения для жителей микрорайона Кутузово.