РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июл. Консультационный центр Московского областного бюро технической инвентаризации (БТИ) откроют 31 июля в отделении МФЦ «Твой дом» в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы МОБТИ.

«Официальное открытие консультационного центра Московского областного БТИ в Крокус Сити состоится 31 июля в 11:00. Новая точка приема «Твой дом» располагается на территории МФЦ Красногорска в Крокус Сити по адресу: улица Международная, дом №6. Для удобства граждан прием в отделении «Твой дом» осуществляется семь дней в неделю с 10:00 до 22:00», – отмечается в сообщении.

Ожидается, что в официальном открытии консультационного центра примут участие министр имущественных отношений Владислав Коган, глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина, генеральный директор ГУП МО «МОБТИ» Роман Ларин, директор МФЦ Красногорска Сергей Каюков и другие.

«Московское областное БТИ расширяет сеть консультационных центров на базе МФЦ Подмосковья: сейчас функционируют 32 центра, а к концу 2019 года число открытых точек увеличится до 47. В 2019 году в консультационных центрах МОБТИ уже было проведено более 10 тысяч консультаций граждан», – добавляется в сообщении.

В материале подчеркивается, что в консультационных центрах ГУП МО «МОБТИ» квалифицированные специалисты отвечают на вопросы граждан о регистрации объектов недвижимости, дают разъяснения о нюансах законодательства, разбирают конкретные ситуации, связанные с землепользованием и переводом садового дома в жилой.

«Каждому посетителю гарантирован индивидуальный подход», – резюмируется в сообщении.