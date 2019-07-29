РИАМО - 29 июл. Московский городской суд оставил под стражей фигуранта дела замглавы ПФР о взятке в 4,4 миллиона рублей, директора департамента по работе с государственными структурами ООО «Техносерв Менеджмент» Алексея Копейкина, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

«Московский городской суд определил оставить без удовлетворения апелляционную жалобу на постановление Басманного районного суда от 12 июля 2019 об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 9 сентября 2019 в отношении Копейкина А.М.», — сказал собеседник агентства.

Заместителя председателя правления Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Копейкина также задержали в рамках расследования этого дела.