РИАМО - 29 июл. В парке «Пехорка» в Балашихе 3 августа пройдет фестиваль парков культуры и отдыха Московской области, в рамках которого назовут лучшие парки Подмосковья 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

«В этом году на смотр-конкурс было подано 52 заявки. В номинации «Лучший парк культуры и отдыха» - 10 заявок, «Лучшая концепция (проект) развития парка культуры и отдыха» - 34 заявки, специальная денежная премия смотра-конкурса «Парки Подмосковья» «За лучший проект «Танцевальная площадка» - восемь заявок», - говорится в сообщении.

Парки-победители получат грантовые средства на развитие. Лучшему парку дадут 25 миллионов рублей, грант за лучшую концепцию составит 75 миллионов рублей, за лучшую танцевальную площадку — 5 миллионов рублей.

Кроме того, в этом году учреждены еще три номинации смотра-конкурса для существующих парков в зависимости от их посещаемости — до 100 тысяч человек, от 100 до 200 тысяч человек и от 200 тысяч человек. Победителей в этих номинациях выбирали жители Подмосковья в ходе голосования на портале «Добродел». Лучшие парки в этих категориях отметят специальными призами.

Организаторы фестиваля готовят для гостей обширную развлекательную программу. Планируются выступления Мириам Сехон, Сергея Сироткина, Екатерины Шпицы, а также представления «Звезд русского балета», «Большого джазового оркестра» и творческого объединения «КТОМЫ». Хедлайнером фестиваля станет знаменитый исполнитель Feduk. Запланирована программа для детей и масштабный салют.

«Весь парк будет интересно зонирован. Здесь появятся релакс-зона с креслами Yamaguchi, зоны свежести, зоны йоги и игротека для детей», - говорится в сообщении.