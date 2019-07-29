РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 29 июл. В Котельниках завершился ремонт дороги в микрорайоне Южный, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «Вконтакте».

«В рамках исполнения муниципального контракта на ремонт автомобильных дорог городского округа Котельники Московской области были завершены работы по ремонту дороги в микрорайоне Южный, дома №№4, 3Б, 3А, 5А, 5А, 5Б», – говорится в сообщении.

В настоящий момент проведено взятие пробы для проверки качества и соответствия нормативным требованиям асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги.