РИАМО - 29 июл. Начало августа будет прохладным в Москве и Московской области, самые холодные ночи ожидаются с понедельника на вторник и со вторника на среду, температура составит 7-9 градусов в Москве и 4-9 градусов по области, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Две самых холодных ночи будет с сегодня на вторник и в среду - 7-9 градусов в Москве и 4-9 градусов по области. Дальше, в четверг-пятницу, уже начнет немножко теплеть. То есть 8-10 градусов на четверг, 7-12 градусов в пятницу. 7-12 градусов на субботу и 9-14 градусов на воскресенье в ночь», — сказал Цыганков.

По его словам, дневные температуры также будут ниже нормы. Таким образом, во вторник и среду дневная температура составит 10-15 градусов. В четверг дневная температура закрепится в районе 15-17 градусов, а в пятницу составит 14-19 градусов. В выходные ожидается небольшое потепление, температура составит 16-21 градусов, а в воскресенье 18-23 градусов тепла.

«Пока на следующей неделе особо тепла не стоит ждать. В пределах 20-23 может быть будет, но жары пока не видно», — отметил Цыганков.