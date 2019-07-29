РИАМО - 29 июл. Полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев и губернатор Московской области Андрей Воробьев осмотрели многопрофильную ферму молочно-мясного направления «М2», которая открылась в понедельник в Волоколамском городском округе, передает корреспондент РИАМО.

«Это уникальное хозяйство для Подмосковья, совершенно новое технологичное предприятие, ориентированное на эко- и биопродукцию. Полностью соблюдаются технологии Евросоюза - все технологии производства кормов, молока, продуктов из молока и мяса. В этом смысле мы считаем, что это лучшая ферма в стране по подходу, качеству, содержанию животных», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Общий объем инвестиций в строительство фермы составил 6 миллионов рублей, на предприятии создали 200 рабочих мест со средней заработной платой 50 тысяч рублей. На ферме насчитывается 250 овец и баранов, более 1 тысячи коров, также есть куры-несушки и козы.

В составе фермы работают мясной и хлебобулочный цеха, комбикормовый завод. На территории также расположены сады плодоносящих деревьев (вишни, яблони, черноплодная рябина), пасека, где получают органический мед, огород с тремя теплицами и площадкой под выращивание в открытом грунте. Для экотуристов построены четыре коттеджа. На ферме есть сенной склад и гараж немецкой техники.