РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. Подольский хоккейный клуб «Витязь» проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счетом 2:3 в матче в Германии, сообщается на сайте подольского клуба.

Первый хоккейный матч лета подольская команда проводила 28 июля в немецком Гармиш-Партенкирхене с одним из фаворитов Восточной конференции КХЛ, магнитогорским «Металлургом». Команде под руководством Михаила Кравеца пришлось добираться до места встречи более двух с половиной часов на автобусе – через Италию, Австрию и затем по дорогам Германии.

«Начало матча остается за соперниками. В начале второго периода Александр Семин один выкатывает на ворота, но не попадает в цель. На 44-й минуте сталевары упрочили преимущество. Впрочем, ровно спустя минуту «Витязи» открывают лицевой счет», - говорится в сообщении.

Дорофееву удалось увеличить отрыв «Металлурга» на 46 минуте — 3:1. «Витязи» пытались спасти матч, и в концовке успеха добился Евгений Артюхин. В этот момент подмосковная команда заменила вратаря полевым игроком, но это не помогло. В итоге – 2:3