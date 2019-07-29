РИАМО – 29 июл. Две серебряные медали завоевали представители Подмосковья в микст-заплыве на первенстве России по гребному слалому, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В городе Окуловка Новгородской области 25 июля стартовало первенство России по гребному слалому среди юношей и девушек до 17 лет.

«В составе сборной команды Московской области выступают кандидаты в мастера спорта Валентина Выборнова и Сергей Смирнов. В микст-заплыве каноэ-двоек подмосковные спортсмены стали серебряными призерами, уступив менее чем на секунду представителям Архангельской области Марине Новыш и Дмитрию Шестакову. Третий результат показали спортсмены из Республики Алтай – Екатерина Меновщикова и Иван Орехов», – отмечается в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков напомнил, что в мае на Кубке России по гребному слалому подмосковная команда завоевала сразу 13 медалей различного достоинства.

«Приятно, что наши спортсмены продолжают демонстрировать хорошие результаты. Валентина Выборнова и Сергей Смирнов не раз попадали в тройку лучших на соревнованиях высокого уровня, поэтому их успех на Первенстве России вполне ожидаем. Впереди еще два состязательных дня, которые могут пополнить копилку нашей команды новыми медалями», – сказал он.