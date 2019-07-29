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Как получить компенсацию за детский лагерь в Подмосковье

Кто может получить бесплатную путевку или компенсацию за детский отдых в Подмосковье, читайте в материале РИАМО.
© РИАМО, Николай Корешков
1

Кто имеет право на компенсацию

© РИАМО, Николай Корешков

Меры социальной поддержки по обеспечению отдыха и оздоровления детей предоставляются жителям Московской области согласно постановлению Правительства Московской области от 12.03.2012г. № 269/8, указывает директор юридической службы «Единый центр защиты» Константин Бобров.

Право на компенсации имеют следующие категории детей, проживающие в Московской области:

 - Дети с хроническими заболеваниями, находящиеся в учреждениях образования, социального обслуживания, социально-реабилитационных центрах и приютах для несовершеннолетних;

 - Дети-инвалиды и их сопровождающий;

 - Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также воспитанники государственных, муниципальных и негосударственных учреждений Московской области из числа детей-сирот;

 - Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию;

 - Дети из многодетных семей;

 - Дети погибших военнослужащих.

Причем первые четыре категории могут получить бесплатную путевку или частичную компенсацию за отдых, а вот последние две – только компенсацию, отмечает юрист.

Все вышеперечисленные случаи распространяются только на детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно.

Предоставление бесплатной путевки в организации отдыха и оздоровления детей производится при наличии закупленных путевок в порядке очередности в соответствии с датой подачи заявления.

В обоих случаях продолжительность поездки не должна превышать 24 дня.

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2

Куда обращаться

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы, Евгений Самарин

Для того, чтобы встать в очередь на получение бесплатной путевки или получить компенсацию стоимости путевки, приобретенной для отдыха и оздоровления ребенка, необходимо подать заявление и пакет документов одним из способов:

 - в отделение соцзащиты или территориальное структурное подразделение Министерства социального развития Московской области;

 - в МФЦ;

 - на портале государственных услуг Московской области (РПГУ). Можно подать заявление онлайн при наличии авторизации с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА.

Максимальный срок оказания госуслуги – 6 рабочих дней.

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3

Какие нужны документы

© РИАМО, Александр Манзюк

Для получения бесплатной путевки на следующий год следует подавать заявку заранее, желательно в конце текущего года, советует ведущий юрист Европейской Юридической Службы Оксана Красовская.

 - Для этого потребуется собрать пакет документов:

 - Заявление на получение путевки

 - Паспорт заявителя

 - СНИЛС

 - Свидетельство о рождении ребенка

 - Документы, подтверждающие право на предоставление путевки (свидетельства об инвалидности или документы, подтверждающие статус сироты, справка о доходах семьи за три месяца).

 - Документ, подтверждающий место жительства в Московской области

Для получения частичной компенсации к вышеперечисленным документам следует приложить:

 - договор на самостоятельное приобретение путевки и чек, подтверждающий оплату услуги;

 - полные банковские реквизиты карты для перечисления компенсации.

В случае корректировки перечня документов или их нехватки специалисты соцзащиты или МФЦ подскажут, чего не хватает. Юрист также советует отсканировать все документы перед сдачей.

Обязательно подайте все необходимые бумаги в течение 60 календарных дней с момента поездки. После этого ваше право на получение компенсации аннулируется, говорит юрист.

По словам эксперта, размер компенсации зависит от дохода семьи и средней стоимости путевки в регионе. Окончательную сумму рассчитывают в соцзащите.

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