Как получить компенсацию за детский лагерь в Подмосковье

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Меры социальной поддержки по обеспечению отдыха и оздоровления детей предоставляются жителям Московской области согласно постановлению Правительства Московской области от 12.03.2012г. № 269/8, указывает директор юридической службы «Единый центр защиты» Константин Бобров.

Право на компенсации имеют следующие категории детей, проживающие в Московской области:

- Дети с хроническими заболеваниями, находящиеся в учреждениях образования, социального обслуживания, социально-реабилитационных центрах и приютах для несовершеннолетних;

- Дети-инвалиды и их сопровождающий;

- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также воспитанники государственных, муниципальных и негосударственных учреждений Московской области из числа детей-сирот;

- Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию;

- Дети из многодетных семей;

- Дети погибших военнослужащих.

Причем первые четыре категории могут получить бесплатную путевку или частичную компенсацию за отдых, а вот последние две – только компенсацию, отмечает юрист.

Все вышеперечисленные случаи распространяются только на детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно.

Предоставление бесплатной путевки в организации отдыха и оздоровления детей производится при наличии закупленных путевок в порядке очередности в соответствии с датой подачи заявления.

В обоих случаях продолжительность поездки не должна превышать 24 дня.

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