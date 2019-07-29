Как получить компенсацию за детский лагерь в Подмосковье

Кто имеет право на компенсацию
Меры социальной поддержки по обеспечению отдыха и оздоровления детей предоставляются жителям Московской области согласно постановлению Правительства Московской области от 12.03.2012г. № 269/8, указывает директор юридической службы «Единый центр защиты» Константин Бобров.
Право на компенсации имеют следующие категории детей, проживающие в Московской области:
- Дети с хроническими заболеваниями, находящиеся в учреждениях образования, социального обслуживания, социально-реабилитационных центрах и приютах для несовершеннолетних;
- Дети-инвалиды и их сопровождающий;
- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также воспитанники государственных, муниципальных и негосударственных учреждений Московской области из числа детей-сирот;
- Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию;
- Дети из многодетных семей;
- Дети погибших военнослужащих.
Причем первые четыре категории могут получить бесплатную путевку или частичную компенсацию за отдых, а вот последние две – только компенсацию, отмечает юрист.
Все вышеперечисленные случаи распространяются только на детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно.
Предоставление бесплатной путевки в организации отдыха и оздоровления детей производится при наличии закупленных путевок в порядке очередности в соответствии с датой подачи заявления.
В обоих случаях продолжительность поездки не должна превышать 24 дня.
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Куда обращаться
Для того, чтобы встать в очередь на получение бесплатной путевки или получить компенсацию стоимости путевки, приобретенной для отдыха и оздоровления ребенка, необходимо подать заявление и пакет документов одним из способов:
- в отделение соцзащиты или территориальное структурное подразделение Министерства социального развития Московской области;
- в МФЦ;
- на портале государственных услуг Московской области (РПГУ). Можно подать заявление онлайн при наличии авторизации с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА.
Максимальный срок оказания госуслуги – 6 рабочих дней.
Какие нужны документы
Для получения бесплатной путевки на следующий год следует подавать заявку заранее, желательно в конце текущего года, советует ведущий юрист Европейской Юридической Службы Оксана Красовская.
- Для этого потребуется собрать пакет документов:
- Заявление на получение путевки
- Паспорт заявителя
- СНИЛС
- Свидетельство о рождении ребенка
- Документы, подтверждающие право на предоставление путевки (свидетельства об инвалидности или документы, подтверждающие статус сироты, справка о доходах семьи за три месяца).
- Документ, подтверждающий место жительства в Московской области
Для получения частичной компенсации к вышеперечисленным документам следует приложить:
- договор на самостоятельное приобретение путевки и чек, подтверждающий оплату услуги;
- полные банковские реквизиты карты для перечисления компенсации.
В случае корректировки перечня документов или их нехватки специалисты соцзащиты или МФЦ подскажут, чего не хватает. Юрист также советует отсканировать все документы перед сдачей.
Обязательно подайте все необходимые бумаги в течение 60 календарных дней с момента поездки. После этого ваше право на получение компенсации аннулируется, говорит юрист.
По словам эксперта, размер компенсации зависит от дохода семьи и средней стоимости путевки в регионе. Окончательную сумму рассчитывают в соцзащите.
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