РИАМО - 29 июл. На Московском коксогазовом заводе в Видном состоялось очередное заседание рабочей группы по экологии с участием жителей города, экологов, представителей администрации Ленинского района, говорится в сообщении пресс-службы «Москокса».

«Представители завода рассказали про монтаж системы отсоса паровоздушной смеси, образующейся при перегрузке каменноугольной смолы в железнодорожные цистерны. Это уменьшит неприятные запахи», — говорится в сообщении.

Главный инженер Игорь Малкин опроверг претензии по поводу сверхнормативных выбросов коксового газа. Он пояснил, что из газа завод извлекает каменноугольную смолу и бензол, которые продают потребителям, очищенный газ использует в производстве. И выбрасывать все это на ветер просто невыгодно.

Начальник отдела по охране окружающей среды администрации Ленинского района Татьяна Лебедева отметила готовность завода к диалогу и с органами власти, и с жителями.

«Это режимный объект, и ранее возникали сложности с получением информации. Сейчас есть обратная связь, и мы будем добиваться ответов на вопросы, поставленные жителями», — сказала Лебедева.

По итогам заседания было принято решение и дальше продолжать подобные встречи, чтобы информировать жителей о том, что делает завод для уменьшения воздействия на окружающую среду.