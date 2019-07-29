РИАМО - 29 июл. Правительство Московской области и АО «Центральная пригородная пассажирская компания» заключили соглашение, в рамках которого ЦППК будет принимать на работу выпускников колледжа «Московия», документ подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и генеральный директор АО «ЦППК» Максим Дьяконов, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

«Каждое профессиональное училище готовило ребят на конкретные места работы, чтобы ребята могли получить самореализацию, чтобы на них был высокий спрос, чтобы они получали достойную зарплату. Именно поэтому у нас действует программа, смысл ее - иметь стратегических партнеров каждому профессиональному колледжу. Вот этому было посвящено подписание», - сказал Воробьев.

В рамках соглашения ЦППК готова обеспечить прохождение практики студентов на предприятии, а также трудоустройство выпускников, дуальное и целевое обучение, подготовку команды на чемпионаты WorldSkills, проведение конкурсов профмастерства. Кроме того, педагоги пройдут стажировку на предприятиях ЦППК. В перспективе студенты получат пять современных мастерских.

Кроме этого, Воробьев подписал соглашение с автодилером «Яхрома-Лада». Компания даст возможность учащимся Дмитровского колледжа сдавать демонстрационный экзамен на своей базе. Также предусмотрен целевой набор студентов, прохождение практики и последующее трудоустройство. В перспективе учащимся будут доступны полигон и две мастерские.

В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев и полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев пообщались с участниками форума «Я - гражданин Подмосковья», который проходит в Волоколамском городском округе.

«Спасибо Игорю Олеговичу, в прошлом году мы вместе работали. Мы общаемся с молодежью, чтобы понять, какие острые вопросы их беспокоят: вопросы трудоустройства, развития экономики, политические вопросы, участие в муниципальных или региональных выборах, может быть, отраслевые вопросы», - сказал Воробьев.