РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июл. Госавтоинспекторы подмосковных Люберец будут до 24 августа уделять особое внимание пресечению нарушений правил проезда водителями регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В связи с повышением количества ДТП на пешеходных переходах на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» продлевается оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход» до 24 августа. Особое внимание будут уделять соблюдению водителями правил проезда регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов», – говорится в сообщении.

Посты и маршруты патрулирования сотрудников дорожно-патрульной службы приближены к переходам с интенсивным движением пешеходов, а также к местам, где были случаи наездов транспорта на пешеходов.

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» призывает водителей быть особенно внимательными при проезде пешеходных переходов, заблаговременно снижать скорость при подъезде и пропускать на них пешеходов.

На пешеходных переходах запрещаются: разворот, обгон, движение задним ходом, остановка на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, въезд на пешеходный переход, если за ним образовался затор, который вынудит водителя остановиться на пешеходном переходе.

«Пешеходы и водители, все мы являемся участниками дорожного движения, и каждый из нас должен знать и соблюдать правила дорожного движения. Уважаемые участники дорожного движения! Будьте взаимно вежливыми и помните, что взаимное уважение – залог безопасности на дорогах», – заключается в сообщении.