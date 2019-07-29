РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 29 июл. В поселке Красково подмосковных Люберец неизвестный мужчина оторвал зеркала у нескольких припаркованных автомобилей, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец.

Инцидент произошел в понедельник.

«Неизвестный мужчина около 6 утра ходил по поселку Красково и сбивал зеркала у припаркованных автомобилей. Он использовал какой-то тяжелый предмет, им и колотил по зеркалам, чтобы сломались», – сказал собеседник агентства.

Он дополнил, что злоумышленник был пьян.

Получить оперативный комментарий у правоохранительных органов на момент публикации не удалось.