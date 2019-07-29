РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 29 июл. В поселке Красково подмосковных Люберец неизвестный мужчина оторвал зеркала у нескольких припаркованных автомобилей, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец.
Инцидент произошел в понедельник.
«Неизвестный мужчина около 6 утра ходил по поселку Красково и сбивал зеркала у припаркованных автомобилей. Он использовал какой-то тяжелый предмет, им и колотил по зеркалам, чтобы сломались», – сказал собеседник агентства.
Он дополнил, что злоумышленник был пьян.
Получить оперативный комментарий у правоохранительных органов на момент публикации не удалось.
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