РИАМО - 29 июл. В Московской области до 1 сентября планировалось установить 246 детские площадки, однако 10 из них уже открылись к 1 июня, а еще 12 будут готовы до конца июля, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Мы планируем выполнить все работы по установке площадок до 30-го сентября», - сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

К 1 августа новые игровые детские площадки откроются в Протвине, Серпухове, Чехове, Власихе, Одинцове, Озерах, Звенигороде и Павловском посаде. Установка площадок — это один из ключевых элементов в создании комфортной среды для граждан, наравне с благоустройством парков, улиц и площадей.

«Еще свыше 1,3 тысячи детских площадок будет установлено и модернизировано в ходе выполнения мероприятий программы комплексного благоустройства дворовых территорий, адресная программа для которых была сформирована на основании обращений жителей», - добавил Хайкин.

Все детские площадки, которые устанавливают в Подмосковье, соответствуют госстандартам, их оснащают современным освещением и камерами видеонаблюдения, интегрированными в систему «Безопасный регион».

Полный список площадок, которые будут готовы к 1 августа, выглядит следующим образом:

1. Протвино, Ленина 24б и 24в;

2. Серпухов, п. Пролетарский, улица Школьная, дом 1;

3. Чехов, бульвар Березовая роща (улица Весенняя);

4. Власиха, улица Заозерная, дом 16;

5. Звенигород, дом отдыха Поречье, дом 7;

6. Одинцово, улица Кутузовская, дом 33;

7. Одинцово, улица Молодежная, дом 36;

8. Одинцово, Красногорское шоссе, дом 8;

9. Поварово, микрорайон №2, дом 16;

10. Озеры, микрорайон имени Маршала Катукова, дома 25 и 29;

11. Павловский Посад, деревня Евсеево, дома 5а,7а и 8а;

12. Павловский Посад, поселок Большие Дворы, улица Текстильщиков, дома 1/1 и три.