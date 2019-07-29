РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. В Подольске сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности восьмерых нарушителей за выпуск на линию грузовиков и автобусов без тахографа, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

«В период с 22 по 28 июля в Подмосковье, в том числе и в Подольске, проводился профилактический рейд «Тахограф», направленный на исключение фактов управления транспортом без предусмотренных средств контроля за режимом труда и отдыха водителей. За время проведения рейда сотрудниками ОГИБДД УМВД по городскому округу было проверено 33 транспортных средства. За управление транспортным средством либо выпуск на линию транспортного средства для перевозки грузов без тахографа были привлечены восемь человек, из них трое водителя автобуса, четверо– грузового транспорта», – отмечается в сообщении.

К административной ответственности также было привлечено и должностное лицо одной из организаций муниципалитета за выпуск на линию автобуса с неисправным тахографом.

«Госавтоинспекция Подольска продолжит осуществлять контроль за соблюдением водителями режимов труда и отдыха, нарушители будут привлекаться к ответственности в установленном законом порядке», – резюмируется в материале.