РИАМО – 29 июл. По итогам 2018 года лучшим охранным предприятием Москвы стала группа компаний «ЛЕГИС» - она возглавила рейтинг одного из авторитетных порталов, обойдя конкурентов по большинству критериев, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Такое событие стало достойной оценкой деятельности, которую компания осуществляет уже более четверти века. Причем эта победа стала не первой — ранее «ЛЕГИС» уже возглавлял топ лучших ЧОП столицы в 2017 году», - говорится в сообщении.

При составлении рейтинга учитывалось около десятка факторов. Первое место было получено благодаря лучшим показателям по таким параметрам, как спектр услуг, ценовая политика, наличие вооруженной охраны, действующие лицензии, критерии отбора сотрудников и активность деятельности на рынке охранных услуг. Также были учтены отзывы клиентов и информационная база, которой компания их обеспечивает (официальный сайт с новостями и подробной информацией о сервисе).

ГК «ЛЕГИС» — одно из старейших охранных предприятий Москвы. Услуги предоставляются с 1993 года. За этот период из небольшого ЧОП, обслуживающего несколько объектов, выросла крупнейшая сеть, охватывающая объекты в столице, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Московской и Ленинградской областях и Краснодарском крае. Охрана офисов коммерческого и частного типа, сопровождение грузов, группа быстрого реагирования, монтаж и обслуживание пультовой охраны — это далеко не полный список услуг, оказываемых сегодня компанией.

«Обеспечение безопасности сотрудниками «ЛЕГИС» — это оптимальное сочетание физической охраны и технических охранных средств. В штате состоят охранники с опытом работы в силовых структурах, квалифицированные инженеры и специалисты IT-отдела, на счету которых немало собственных уникальных разработок. Здесь можно отметить мобильное приложение Security Manager, позволяющее автоматизировать ряд процессов, связанных с охраной. Также компания внедрила биометрическую систему учета рабочего времени сотрудников», - отмечается в материале.

Еще один фактор, определяющий лидирующие позиции компании — послужной список. За годы деятельности сотрудниками ГК «ЛЕГИС» была организована охрана объектов, количество которых исчисляется сотнями. «ЛЕГИС» обеспечил безопасность десятков мероприятий всероссийского и международного масштаба. Среди постоянных клиентов — гостиница «Москва», Сколковский институт науки и технологий, завод BEKO, ОАО «Первый канал», посольство Китайской народной республики в РФ, КБ «BNP Paribas», «Билайн» и многие другие.

Руководство компании планирует и дальше развивать бизнес, поддерживая статус лучшей охранной организации. На 2019 год намечен выход на международный уровень, и в этом направлении уже достигнуты результаты. Отметив 29 марта свое 26-летие, уже через три дня компания приступила к выполнению заказа от зарубежных клиентов. В конце апреля специалистами ГК «ЛЕГИС» была оказана консультационная помощь в организации безопасности ежегодного Гран-при Азербайджана Formula 1 Socar. Заказчики были полностью удовлетворены оказанными услугами и готовы к дальнейшему сотрудничеству.

© пресс-служба ГК «ЛЕГИС» © пресс-служба ГК «ЛЕГИС» © пресс-служба ГК «ЛЕГИС» © пресс-служба ГК «ЛЕГИС» 1 из 4

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