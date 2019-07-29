РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 июл. Жители Королева в период с 22 по 29 июля чаще всего жаловались за состояние санитарно-технического оборудования, сообщается на странице службы ЕДС по городскому округу в Instagram.

Диспетчеры ЕДС за неделю приняли более 3,8 тысяч звонков.

«Основные проблемы, с которыми обращались горожане на этой неделе: ремонт санитарно-технического оборудования – 983 заявки; санитарное содержание – 778 заявок; электроснабжение – 286 заявок», – говорится в сообщении.

Кроме того, жители оставляли заявки, касающиеся благоустройства и строительных работ в жилом фонде.

Закрыто по результатам исполнения с учетом предыдущих периодов закрыто свыше 4 тысяч заявок.

Оставить заявку в ЕДС можно по многоканальному телефону: 8(499)929-99-99, через сайт www.eds-korolev.ru или скачать и использовать мобильное приложение «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.