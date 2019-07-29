РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. В микрорайоне Кузнечики Подольска подрядчик приступил к ремонту асфальтового покрытия в одном из дворов, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске были рассмотрены заявки на участие в электронном аукционе на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия во дворе микрорайона Кузнечики: улица Академика Доллежаля, дома 26, 30; Флотский проезд дом 1. Комитет по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа заключил контракт с единственным участником электронного аукциона.

«Сегодня, 29 июля, работы по данному контракту начаты. Подрядная организация ООО «Подольское ДРСУ» приступила к ремонту тротуаров и проезжей части во дворе домов 26, 30 по улице Академика Доллежаля и дома 1 по Флотскому проезду. Производится фрезеровка участков асфальта для ямочного ремонта. Также будут оборудованы новые пешеходные дорожки и парковочные карманы», - говорится в сообщении.

Данные работы являются началом проведения комплексного благоустройства пяти объединенных дворовых территорий в микрорайоне Кузнечики по плану 2019 года.