РИАМО - 29 июл. Накануне в городском округе Истра завершилась первая летняя творческая школа фонда «Новые имена», в рамках которой в течение недели 20 детей-музыкантов и 10 юных художников прошли обучение у преподавателей ведущих российских вузов, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Принципиальное отличие школы «Новых имен» от других образовательных структур подобного рода состоит в том, что вместе с детьми приезжают и их педагоги, и даже концертмейстеры – и на занятия с профессорами, которых приглашает фонд, они тоже ходят все вместе», - говорится в сообщении.

Занятия в школе продолжались от восьми до 10 часов каждый день. 28 июля, в день закрытия детской творческой школы, на площадке музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» прошел отчетный концерт учеников.

«Мы уже сейчас можем сказать, что у этих ребят потрясающие перспективы – помимо аналогичной летней школы, которую мы обязательно продолжим в следующем году, этой осенью мы представим наших первых выпускников на дельфийских играх, которые пройдут в Подмосковье, а также на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге, где в этом году мы решили показать культурные достижения Московской области через наших ребят, на концерте «Новые имена в Подмосковье», - сказала министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

Школу «Новых имен» придумала заслуженный деятель искусств и работник культуры Иветта Воронова. В Подмосковье организатором творческой школы выступило региональное министерство культуры совместно с благотворительным фондом.