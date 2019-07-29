РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 июл. Роддом в Королеве закроется на профилактическую мойку с 12 по 25 августа, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

«С 12 по 25 августа Королевский родильный дом будет закрыт на профилактическую мойку. Следующий день открытых дверей пройдет в сентябре», – сказал собеседник агентства.

Дни открытых дверей проходят в роддоме ежемесячно. На них будущие родители знакомятся с медицинским персоналом, условиями пребывания и современным техническим оснащением родильного дома.