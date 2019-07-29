РИАМО – 29 июл. Фирму «Фьюче Моторс» внесли в реестр недобросовестных поставщиков в связи с нарушением условий контракта, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Ранее были рассмотрены сведения, представленные Главным следственным управлением СК РФ по Московской области, в отношении ООО «Фьюче Моторс» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок. В регламентированный срок ООО «Фьюче Моторс» не представило подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и документ об обеспечении его исполнения», – отмечается в сообщении.

По этой причине учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на поставку расходных материалов для автомобилей.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России ООО «Фьюче Моторс» не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки», – дополняется в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Фьюче Моторс» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.