РИАМО – 29 июл. Свыше 12 тонн соевых десертов изъяли при проверке в Подмосковье, в продукции обнаружены запрещенные в РФ примеси, все лакомства были уничтожены, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Накануне совместно с Главным управлением по борьбе с контрабандой ФТС России в ходе проведения проверочных мероприятий в отношении ООО «Торговый дом «Пир» (город Домодедово), выявлена продукция (соевые десерты марки ALPRO, общим весом более 12 тонн).

«Специалистами ФТС России были отобраны пробы и направлены в экспертно-криминалистическую службу города Москвы Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления ФТС для проведения исследования», – отмечается в сообщении.

Экспертиза показала, что данный пищевой продукт в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза классифицируется в подсубпозиции 2106 90 980 9: «Пищевые или готовые продукты (за исключением биодобавок; специализированной пищевой продукции для питания спортсменов; витаминно-минеральных комплексов; вкусоароматических добавок; концентратов белков (животного и растительного происхождения) и их смесей; пищевых волокон; пищевых добавок (в том числе комплексных)».

Данный код продукции включен в «Перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, которые запрещены к ввозу в Российскую Федерацию».

«В соответствии с указом президента Российской Федерации «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» продукция, запрещенная к ввозу на территорию РФ, 25 июля 2019 года изъята управлением Россельхознадзора из оборота, и уничтожена на технической площадке, расположенной в городском округе Ступино», – добавляется в сообщении.