РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. В Подольске на одном из перекрестков автобус сбил пешехода, инцидент произошел 28 июля, следует из предоставленного очевидцем видео.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 июля на перекрестке улиц Ленинградская и Юбилейная, у торгового центра «Остров сокровищ».

На видео видно, что мужчина сидит на земле у пешеходного перехода перед автобусом №9. Вокруг пострадавшего находятся люди. Скорой и сотрудников ГИБДД на месте аварии нет. Пострадавший жив и находится в сознании.

На момент публикации получить оперативный комментарий от сотрудников ГИБДД пока не удалось.