РИАМО – 29 июл. Третьего августа Радио «Комсомольская правда» проведет в парк-отеле «Орловский» в подмосковном Ленинском районе фестиваль семейной рыбалки, по итогам которого разыграет среди участников ценные призы, говорится в сообщении пресс-службы радиостанции.



«Фестиваль семейной рыбалки – это не просто отличный способ совместить любимое хобби и отдых на природе, но и возможность выиграть подарки! Все рыбаки, зарегистрировавшиеся на сайте, становятся участниками конкурса рыбалки с ценными призами», - говорится в сообщении.

Призовой фонд основных номинаций фестиваля уже сформирован. Главный приз московского этапа - сертификат на 100 тысяч рублей от компании-производителя профессиональной садовой и лесохозяйственной техники. Этот приз достанется участнику, выловившему самую тяжелую рыбу.

Наградой в номинации «Самый большой улов» станет сертификат на 50 тысяч рублей от производителя постельных принадлежностей. Участник, выловивший самую длинную рыбу, получит аналогичный сертификат, но номиналом в 25 тысяч рублей.

В то время как рыбаки будут соревноваться в ловле, их семьи смогут отлично отдохнуть на природе. Всех гостей ждут конкурсы с призами, мастер-классы и много приятных сюрпризов.

Так, японский автопроизводитель Subaru устроит для гостей тест-драйв машин. Для тех, кто предпочитает спокойный отдых, установят релакс-зону с двумя массажными креслами.

Для любителей творчества подготовили несколько мастер-классов. Гостей научат создавать интерьерные картины с помощью акрила, танцевать рок-н-ролл и хастл, готовить рыбный суп без плиты и фаршированные кальмары с соусом. Для тех, кто увлекается флористикой, будет организован отдельный мастер-класс.

Для детей весь день будут работать аниматоры. Ребята смогут поиграть в баскетбол и аэрохоккей, поучаствовать в мастер-классах на открытом воздухе под музыку. Также гостей ждут фотозона и необычная игра Pin Screen.