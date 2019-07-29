РИАМО – 29 июл. Стоматологическая помощь жителям Каширы стала более доступной, 26 июля в городском округе открылось после ремонта стоматологическое отделение, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В церемонии открытия принимали участие глава муниципалитета Алексей Спасский, заместитель начальника территориального управления министерства здравоохранения Московской области Светлана Чудакова.

«В отремонтированном здании, расположенном по адресу: Молодежный переулок дом 1, будут вести прием стоматологи-терапевты, хирурги, ортодонт, ортопед, детские стоматологи, а также зубные врачи. Все кабинеты оснащены современным медицинским оборудованием – стоматологические установки экспертного класса, цифровой радиовизиограф, мобильный стоматологический аспиратор, высокочастотная настенная рентгеновская установка и другие», – отметила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Режим работы стоматологического отделения с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, суббота с 08:00 до 14:00 без перерыва, подчеркнул главный врач Каширской больницы Николай Гонтюрев.

Кроме того, в шаговой доступности для жителей удаленных населенных пунктов городского округа Кашира функционируют стоматологические кабинеты на базе Богатищевской и Ледовской амбулаторий.

Помимо этого, проводятся мероприятия по открытию стоматологического кабинета на базе взрослого поликлинического отделения №1 по адресу: улица Г. Белова, дом 1.

«Оформить запись на врачебный прием можно несколькими способами: через инфомат, установленный в стоматологическом отделении, онлайн регистратуру на сайте Каширской центральной районной больницы, портал госуслуг или по единому номеру колл-центра: 8(800)550-50-30», – заключается в сообщении.