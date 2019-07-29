РИАМО – 29 июл. Московская область получит средства из федерального бюджета на восстановление 300 воинских захоронений, будущий год объявлен президентом РФ Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Правительством РФ утверждена концепция федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы». Ею предусматривается приведение в порядок воинских захоронений и мемориальных комплексов.

«В рамках программы предполагается, что будут восстановлены свыше 9,5 тысяч воинских захоронений, установлены более 6 тысяч памятных знаков, нанесены около 250 тысяч имен на мемориальные сооружения воинских захоронений. По этой программе планируется привлечь свыше 5 миллиардов рублей, из которых почти 4 миллиарда – это средства федерального бюджета», – отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он рассказал, что программой предусмотрено восстановление 300 воинских захоронений в Московской области.

«Следующий, 2020 год, объявлен президентом Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Считаю, что в этот, юбилейный год особенно важно отдать дань памяти тем, кто пожертвовал жизнью ради Великой Победы», – подчеркнул парламентарий.

Московская область внесла весомый вклад в Победу.

«Ключевое значение здесь имеет победа под Москвой зимой 1941 года, когда в жесточайших сражениях на фронте были разгромлены и отброшены на запад отборные армии фашистской Германии. Всего в нашем регионе насчитывается свыше 1,3 тысячи братских захоронений, мемориалов, памятников», – резюмировал Брынцалов.