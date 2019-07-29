РИАМО - 29 июл. На реализацию программы софинансирования текущего ремонта подъездов «Мой Подъезд» в Подмосковье в 2019 году потратят 4,2 миллиарда рублей, почти половина средств — субсидии областного бюджета, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Программа «Мой Подъезд» реализуется в Московской области региональным министерством ЖКХ по поручению губернатора Андрея Воробьева с одной целью — как можно быстрее привести подъезды Подмосковья в нормативное состояние, повысив тем самым качество жизни граждан.

«В текущем году в Лыткарине управляющие компании отремонтировали 49 подъездов, что составляет 43% от плана. Всего на текущий год запланирован ремонт 113 подъездов. Всего в Подмосковье по программе «Мой Подъезд» уже отремонтировано более 5,6 тысячи подъездов, из запланированных 14,5 тысяч, что в численном выражении составляет 39% подъездов», - сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин.

Не так давно действие программы было решено продлить до 2020 года. Участие в ней добровольное, решение о нем принимается собственниками многоквартирного дома. Они же могут повлиять на детали ремонта и предельную стоимость планируемых работ.

За реализацией программы и расходованием средств на ремонт подъездов следят советы домов и Госжилинспекция.