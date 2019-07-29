РИАМО - 29 июл. Лучшего водителя автобуса в столице определили на конкурсе «Московские мастера», им оказался Владимир Григорьев из Центрального филиала «Мосгортранса», говорится в сообщении пресс-службы Государственного унитарного предприятия «Мосгортранс».

Этот ежегодный конкурс профессионального мастерства прошел в 53-й раз. За победу боролись 17 команд – среди них были представители филиалов «Мосгортранса» и частные компании. На соревновании конкурсанты показали, насколько хорошо знакомы с правилами дорожного движения, а также исполнили фигуры вождения различной сложности: «змейку», точную остановку, заезд в бокс и объезд препятствий.

«В столице завершилась череда профессиональных соревнований между водителями наземного городского транспорта. Мы выбрали лучшего водителя автобуса, в этом году также прошли состязания среди представителей троллейбусных парков и трамвайных депо», – сказал генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов.

Он добавил, что такие турниры совершенствуют мастерство сотрудников, управляющих этим транспортом, и усиливает престиж профессии водителя. Он поздравил участников и призеров с победой, и пожелал им в будущем такого же успеха и новых побед.

Второе место в конкурсе досталось Александру Паснову (филиал Северо-Восточный), третье – Олегу Лиснику (филиал Восточный). В командном первенстве лидером стал филиал Северо-Восточный (команда №1), вторым – филиал Центральный (команда №1), а третьим – филиал Северо-Восточный (команда №2).

Во время соревнования его гости смогли поучаствовать в конкурсах и играх, а также отведать блюда полевой кухни.