РИАМО – 29 июл. На востоке Подмосковья в ряде муниципалитетов привели в порядок школы, профилактический рейд «Школа» традиционно проводится так, чтобы обеспечить проверку всех образовательных учреждений ко Дню знаний, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«Инспекторы проверяют соблюдение установленных законом норм и правил чистоты, порядка и благоустройства на территориях школ. В семи муниципалитетах на востоке Подмосковья по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора устранены различные нарушения чистоты, порядка и благоустройства на территории общеобразовательных учреждения», – заявил начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

Так, в Коломне приведен в порядок фасад образовательного учреждения, расположенного на улице Школьная в поселке Лесной, и наведен порядок на прилегающей территории школы на Озерском шоссе. Всего в округе уже проверены территории 14 школ.

В Озерах по предписаниям инспекторов окошена территория школы на улице Багратиона в селе Горы. Это основная школа данного населенного пункта.

В Луховицах инспекторы заставили привести в порядок ограждения школ на улицах Гайдара и Блохина.

В Ногинске налажена уборка территории школы на улице Советской Конституции, а в Балашихе на улице Солнечная.

«В Подольске за нарушение норм содержания зеленых насаждений были привлечены к ответственности должностные лица АОНО «Частный лицей Экус». Нарушения устранены», – добавляется в материале.

Кроме того, в Пушкинском городском округе восстановлен порядок уборки территории среднеобразовательной школы № 12 на улице Коминтерна в микрорайоне Заветы Ильича.

В Балашихе инспекторы также добились надлежащего содержания фасада школы №26, расположенной в микрорайоне Авиаторов.

В Павловском Посаде за ненадлежащее содержание ограждения школы и гимнастических элементов на спортивной площадке у здания, ответственность понесла заместитель директора учреждения. На данный момент ограждение и спортивные элементы приведены в порядок. В учебном заведении проходят обучение более 300 детей и подростков.

«Всего, в рамках проверки образовательных учреждений к новому учебному году, которая проводится в рамках операции «Школа» будут проверены более 1,2 тысячи образовательных учреждений в регионе. Инспекторы осмотрят состояние фасадов, недостатки в содержании ограждений и малых архитектурных форм и качество уборки территории», - перечислил Баженов.