РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. В Подольском доме ребенка в понедельник первый замглавы округа Эдуард Щепетев торжественно открыл новую детскую площадку в рамках благотворительной акции налоговых органов Московской области, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В понедельник в Подольском доме ребенка прошло праздничное мероприятие, посвященное открытию новой детской площадки, установленной в рамках благотворительной акции налоговых органов Московской области. Благотворители установили мягкое покрытие и художественно оформили заборы. В торжественной программе принял участие Щепетев, а также руководитель Межрайонной инспекции № 5 по Московской области Зинаида Анисимова и многие другие.

«Данная площадка была установлена в ходе областной благотворительной акции Федеральной налоговой службы по Московской области. Мы считаем, что необходимость в детских площадках с каждым днем становится все больше и больше и для малышей это именно то место, где они познают мир и начинают общаться друг с другом», - сказала Анисимова.

По словам Щепетева, по прошлому году подольская налоговая инспекция собрала во все уровни бюджетной системы более 41 миллиарда рублей, в том числе и в бюджет округа.

«Очень приятно, что помимо основной своей деятельности они занимаются еще и наряду с промышленными предприятиями благотворительностью», - добавил он.

Как отметила главный врач Подольского специализированного дома ребенка Мария Сартлян, всего в учреждении на сегодняшний день находятся 45 детей в возрасте от 1 месяца до 4 лет. Данную площадку ждали давно. На саму установку потратили всего пару дней.

«Всего на установку мягкого покрытия (резинового и каучукового, - ред.) и роспись забора было потрачено около 250 тысяч рублей. Мы очень благодарим наших благотворителей за такой нужный и важный для нас подарок», - заключила Сартлян.

В рамках торжественного мероприятия руководство учреждения вместе с Щепетевым перерезали красную ленту и открыли площадку. Для детей провели развлекательную программу и подарили им сладкие подарки.