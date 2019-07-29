РИАМО - 29 июл. Детям из Иркутской области, которые отдыхают в подмосковном лагере, приготовят специальные наборы для обратной дороги, сообщил журналистам в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что детям предстоит провести в поезде 3,5 суток.

«Мы их обязательно будем провожать домой. Они сегодня нам дали определенные рекомендации. <…> Мы приготовим специальные наборы, которые позволят им чувствовать себя комфортно в поезде. Очень дружные ребята, очень искренние», - сказал Воробьев.

В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев и полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев находятся с рабочим визитом в Волоколамском округе. В рамках поездки они посетили детский лагерь.

В Иркутской области из-за сильных дождей произошел подъем уровня рек, и в зоне затопления оказалось более 30 населенных пунктов, насчитывающих около 4 тысяч домов, в которых проживали свыше 9 тысяч человек. Был введен режим чрезвычайной ситуации. Детей из зоны затопления отправили в лагеря за пределами региона.

Волонтеры Московского региона отправили множество посылок для пострадавших от наводнения. Например, с начала сбора, организованного «Почтой России», жители отправили в Иркутскую область порядка 25 тонн гуманитарной помощи. Сборы организовывали также волонтеры Подольска, Королева и многих других муниципалитетов.

Для 160 детей, пострадавших от наводнения в Иркутской области, открылась смена в детском лагере «Осташево» в Волоколамском округе Подмосковья.