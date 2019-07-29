РИАМО - 29 июл. В подмосковном Волоколамском округе полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев и губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщались с ребятами в оздоровительном лагере «Осташево», где в том числе отдыхают дети из Иркутской области, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

Ранее в лагере «Осташево» приняли 160 детей из Иркутской области, которые попали в трудную жизненную ситуацию из-за наводнения.

«Эти дети попали в очень непростую жизненную ситуацию, как и их родители. Вы знаете, что много сейчас делается, чтобы помочь им как можно скорее эту ситуацию преодолеть. Как можно скорее восстановить жилье, социальные учреждения, чтоб они могли пойти учиться», - сказал Щеголев журналистам.

В ходе визита Щеголев и Воробьев осмотрели корпуса детского лагеря, зашли в столовую.

«Мы подготовим все необходимое, потому что в поезде долго ехать. Мы хотим, чтобы вы здесь получили удовольствие, чтобы природные катаклизмы прошли и больше никогда не повторялись», - сказал Воробьев во время общения с детьми.

Также полпред и губернатор вручили детям подарки - рюкзаки со школьными принадлежностями. Кроме того, в лагере ребятам устроили кинопоказ.

Детский оздоровительный лагерь «Осташево» - филиал ГАУ СО МО «Социально-оздоровительный центр «Лесная поляна». Лагерь расположен в лесном массиве на берегу Рузского водохранилища. На территории более 30 гектаров находятся два двухэтажных жилых корпуса, физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным и актовым залами, новое футбольное поле с искусственным покрытием, теннисный корт, баскетбольная площадка и кружковое здание с библиотекой.

Дети размещаются в корпусах по 4-5 человек в комнате. Для ребят организованы студии дополнительного образования, творческие мастерские и тематические клубы. Разработана комплексная педагогическая программа каждой смены. В штате лагеря работают психолог, врач-педиатр и медсестры.

«Лагерь специализируется на работе с детьми, которые попадают в трудную жизненную ситуацию. В связи с этим готовится педагогический отряд, чтобы детям можно было помочь и адаптировать их к нормальному мировосприятию и существованию. Ребята уже втянулись в программу, в начале было тяжело, потому что был длинный переезд, они ехали четыре дня в поезде. Сейчас адаптировались», - сказал директор Государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области «Социально-оздоровительный центр «Лесная поляна» Дмитрий Еремейцев.