РИАМО - 29 июл. На участках ремонтируемых мостов в Домодедове, Раменском и Орехово-Зуеве начало действовать реверсивное движение, в связи с этим там перенастроили светофоры, установили временные знаки и информационные щиты, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мостовые сооружения ремонтируют через реки Речицу в Домодедове и Гжелку в Раменском, а также на путепроводе на 72 километре автодороги Москва – Егорьевск – Тума – Касимов в Орехово-Зуеве. Ремонт объектов начался на прошлой неделе и завершится до конца 2019 года.

«На мосту через реку Речицу, который расположен на 15-м километре дороги Каширское шоссе – Барыбино – Кишкино – Большое Алексеевское в городском округе Домодедово, завершили разборку барьерных и перильных ограждений сооружения, сняли верхний слой асфальтобетонного покрытия», — говорится в сообщении.

На данный момент на объекте начали оборудовать грунт и переходные плиты, стойки опор, а также очистили бетонные поверхности балок пролетного строения.

Этот мост позволяет беспрепятственно двигаться жителям более чем десяти близлежащих населенных пунктов по дороге Каширское шоссе – Барыбино – Кишкино – Большое Алексеевское, которая ведет к железнодорожной станции «Барыбино» и федеральной трассе «М-4 «Дон»». Искусственное сооружение имеет общую протяженность свыше 34 метров, интенсивность движения составляет порядка 8,5 тысяч автомобилей в сутки.

На мосту через реку Гжелку на 4,3 километра ММК – Раменское – Малахово – Рыбаки в Раменском городском округе дорожные службы проводят работы по разборке мостовой зоны. Мост длиной 53,5 метра служит основным проездом через реку к городу Раменское для жителей шести близлежащих населенных пунктов, ежедневно здесь проезжает порядка 6,8 тысячи автомобилей.

В настоящее время на путепроводе на 72-м километре дороги Егорьевского шоссе в Орехово-Зуевском городском округе проводятся работы по разборке элементов подмостового пространства, а также фрезерованию асфальтобетонного покрытия. Пока будут идти работы, здесь будет действовать реверсивное движение со светофорным регулированием.

Путепровод протяженностью порядка 57 метров служит проездом к городу Егорьевск более чем для 2,5 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов. Интенсивность движения на участке составляет свыше 10 тысяч автомобилей в сутки.

Всего в Подмосковье в этом году запланировано отремонтировать порядка 26 искусственных сооружений, на девяти из них - проведут капитальный ремонт. Ремонтные работы на 14 сооружениях планируется завершить в конце 2019 года, а на 12 объектах – в 2020 году.