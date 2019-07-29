РИАМО - 29 июл. В городском округе Шаховская собственника участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 17,7 гектара оштрафовали за сорняки на территории и невыполнение требований по защите земель и почв, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

«В результате проверки <…> выявлены нарушения земельного законодательства РФ, выразившиеся в невыполнении установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель», — говорится в сообщении.

Так, земельные участки сильно заросли многолетней сорной и древесно-кустарниковой растительностью. За это дачное некоммерческое партнерство «Варавино», которому и принадлежали земли, было оштрафовано на 200 тысяч рублей.

Это далеко не первый подобный случай в регионе. Управление Россельхознадзора с начала 2019 года за такие же нарушения привлекло к ответственности 89 юридических лиц. Общая сумма штрафов составила порядка 30,6 миллиона рублей.