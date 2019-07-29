РИАМО - 29 июл. Местный житель подмосковной Электростали подозревается в занятии высшего положения в преступной иерархии, в связи с чем в отношении него возбудили уголовное дело и объявили в розыск, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«По данным следствия, в 2011 году за подозреваемым было признано высшее положение в преступной иерархии – «вор в законе» с криминальным прозвищем Циркач. <…> С 2011 по настоящее время осуществляет координацию действий организованных групп на территории Московской области», – говорится в сообщении.

В отношении жителя городского округа Электросталь возбудили уголовное дело по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

По данным следствия, подозреваемый был связующим звеном между преступными группировками и другими криминальными авторитетами, а также принимал непосредственное участие в разделе сфер влияния и доходов.

Ранее Циркач был неоднократно судим за совершение краж, вымогательство, незаконный оборот наркотиков и подделку документов. В настоящее время он находится в розыске.

По данным СМИ, Олег Пирогов, он же Циркач, является так называемым «смотрящим» по Электростали.