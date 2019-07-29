РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июл. На территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» сотрудниками полиции были задержаны 13 закладчиков наркотиков за неделю, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«За прошедшую неделю были обнаружены места закладок наркотиков, 13 участников закладок были задержаны. Хочу обратить внимание работников УК, если вы заметили, что кто-то закапывает что-то на детских площадках, звоните сразу 112», — сказал Романцев.

По его словам, закладчики закапывали синтетический наркотик - соль.