РИАМО - 29 июл. В Зеленограде выставили на торги два участка для строительства двух жилых домов, в одном из которых расположится детский сад, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«Земельные участки, предназначенные для строительства жилых домов, с одним из которых будет построен объект дошкольного образования, расположены по адресу: город Зеленоград, Савелкинский проезд, корпус 327 и корпус 328», — говорится в сообщении.

Площадь первого — 0,46 гектара, строительный объем — почти 11,4 тысячи квадратных метров. Начальный размер годовой арендной платы за участок составляет 6,6 миллиона рублей. Площадь второго участка — 0,94 гектара, строительный объем не более 18,3 тысячи квадратных метров. На этом участке появится дом с детским садом. Начальный размер годовой арендной платы за участок — почти 10,3 миллиона рублей.

«На выставленных городом на торги земельных участках инвесторы в течение 4 лет и 6 месяцев должны будут построить два жилых дома и детский сад. Общий строительный объем зданий не должен превышать 30 тысяч квадратных метров», - прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

После ввода объектов в эксплуатацию и оформления права жильцов на квартиры земельные участки, согласно законодательству, перейдут в собственность жителей этих многоквартирных домов.

Заявочная кампания продлится до 23 сентября, торги пройдут 29 сентября.

Узнать более подробную информацию о выставляемых на городские торги земельных объектах можно на инвестиционном портале Москвы в разделе «Земельные объекты» на официальном сайте.