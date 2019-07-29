РИАМО - 29 июл. Власти Москвы за полугодие выдали в семь раз меньше разрешений на строительство, что, по мнению экспертов, связано со вступлением в силу нового законодательства о долевом строительстве, пишет в понедельник газета «Ведомости».

«За шесть месяцев 2019 года выдано 197 разрешений на строительство 2,86 миллиона квадратных метров недвижимости, из них 60 – жилье на 1,6 миллиона квадратных метров. Это в семь раз меньше, чем за январь – июнь прошлого года», – говорится в сообщении.

Тогда выдали разрешения на строительство 20,18 миллиона «квадратов», из них жилья – на 17,87 миллиона квадратных метров. За весь прошлый год столичные власти выдали в 2,2-2,5 раза больше разрешений, чем в 2017 году, – на 25,4 миллиона квадратных метров, из них жилья – 21,45 миллиона квадратных метров против 11,4 миллиона квадратных метров и 8,5 миллионов квадратных метров соответственно.

Эксперты считают, что причина снижения количества выданных разрешений – реформа долевого строительства в стране, в результате которой требования к застройщикам значительно ужесточили. В частности, с 1 июля 2018 года их обязали ввести банковское сопровождение проектов, запретили принимать оплату наличными и прочее.

«Первоначальный вариант реформы предусматривал плавный переход на счета эскроу. Например, предполагалось, что жилые комплексы, продажи в которых стартовали до 1 июля 2018 года, смогут достраивать по старым правилам», – сказал управляющий партнер «Векторстройфинанса» Андрей Колочинский.

По его словам, большинство девелоперов использовали возможность заблаговременно подготовиться к изменениям и набрали разрешения впрок. Они не только приступили к проработке проектов, которые планировались к строительству через несколько лет, но также начали поиск новых площадок, создавая задел на будущее.

С Колочинским согласна директор ФСК «Лидер» Ольга Тумайкина, именно поэтому, говорит она, в первом полугодии 2018 года все постарались получить по максимуму разрешений на строительство.

Во второй половине 2018 года ситуация изменилась. Власти объявили, что на счета эскроу необходимо перейти всем без исключения застройщикам. Окончательно ажиотаж на рынке, по словам Колочинского, спал, как только были утверждены критерии перехода на счета эскроу – застройщик может продавать напрямую дольщикам, если дом готов более чем на 30%, а дольщики успели купить не менее 10% квартир в доме.

Большинство специалистов сходятся во мнении, что девелоперы взяли паузу, чтобы понять, как дальше развиваться в новых условиях.

«Доходы населения падают, ипотечная ставка существенно подросла. Понимая все эти риски и пока точно не понимая, каким будет рынок в ближайшее время, многие застройщики не торопятся получать разрешения на строительство именно сейчас. Особых предпосылок для роста нет», – заключил управляющий партнер Savills в России Дмитрий Халин.