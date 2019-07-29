РИАМО - 29 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев намерен лично посетить один из подмосковных детских лагерей, чтобы убедиться и проверить, как в нем организован отдых, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства, в ходе которого обсуждался ряд вопросов, относящихся к сфере организации отдыха в детских оздоровительных лагерях Подмосковья.

«Необходимо уделить внимание и заботу ребятишкам, которые отдыхают в лагерях. Я обязательно посещу детский лагерь для того, чтобы убедиться, что все идет штатно», - сказал Воробьев.

Также на совещании была отмечена результативность работы по благоустройству общественных пространств в муниципалитетах. Соответствующий план реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» с обязательным учетом мнения жителей.

«Мы в субботу были в одном из парков, общались с жителями - очень позитивное восприятие в Одинцове. У нас ведется работа и в других территориях: Балашиха, Пушкинский, Красногорск, Мытищи, Рошаль, Воскресенск. Это очень востребованная работа, прошу ее внимательно сопровождать», - подчеркнул губернатор.