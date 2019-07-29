РИАМО - 29 июл. У мужчины в Москве нашли 1,28 килограмма героина, вещество нашли лично при нем, в тайниках и на его съемной квартире, сообщается на сайте ГУ МВД России по городу Москве.

Нарушителя задержали в результате оперативно-разыскных мероприятий. При личном досмотре у него нашли порошкообразное вещество. Экспертиза показала, что это был героин общим весом около 60 граммов. После этого полицейские установили местонахождение тайников - там нашли около 140 граммов аналогичного средства.

«При проведении обследования по месту временного проживания подозреваемого обнаружены электронные весы и свертки с неизвестным веществом, массой более одного килограмма. Согласно исследованию, проведенному в ЭКЦ ГУ МВД России по городу Москве, изъятое также является героином. Общий вес изъятого составил около 1 килограмма 280 граммов», — говорится в сообщении.

По выявленным признакам преступления в отношении мужчины Главное следственное управление ГУ МВД России по городу Москве возбудило уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ: 30 - «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 - «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Расследование уголовного дела завершилось, его направили в Тимирязевский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.