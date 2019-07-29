РИАМО - 29 июл. Около 8 тысяч ключей от квартир вручили обманутым дольщикам в Московской области за семь месяцев текущего года, работа в данном направлении продолжается, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. В ходе мероприятия глава региона подчеркнул важность мер, направленных на защиту прав граждан, которые являются участниками долевого строительства.

«За 7 месяцев текущего года мы выдали порядка 8 тысяч ключей обманутым дольщикам, план у нас – 19 тысяч. Строительный блок продолжает работу. Прошу на это обращать особое внимание, чтобы мы не подвели людей и все намеченные объекты были сданы в срок», – уточнил Воробьев.

Ранее пресс-служба управления Росреестра по Московской области сообщала, что почти 2 тысячи квартир в проблемных домах Подмосковья поставили на кадастровый учет в мае-июне 2019 года.